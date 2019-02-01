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الاخاء الناصرة يتنفس الصعداء بعد اكتساحه شباب اللد
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الاخاء الناصرة يتنفس الصعداء بعد اكتساحه شباب اللد بثلاثية نظيفة

فاز فريق مكابي الاخاء الناصرة في مباراته البيتية على فريق هبوعيل شباب اللد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بحضور 300 متفرج على استاد الناصرة


خلال المباراة

فاز فريق مكابي الاخاء الناصرة في مباراته البيتية على فريق هبوعيل شباب اللد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بحضور 300 متفرج على استاد الناصرة - عيلوط، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين – سابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة. وقد افتقد النصراويون قدرات المهاجم محمد خطيب، بسبب الابعاد.
وعوّض تلامذة المدرب موطي ايفانير عن خسارتين متتاليتين، مبتعدا ولو قليلا عن الخط الأحمر، حيث تنفس الصعداء. وقد تألق في المباراة وبدون منازع المهاجم علاء بكر، حيث تسيد الموقف بهدفين رائعين. وجاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية والعشرين بعد مجهود فردي رائع، حيث اخترق دفاع اللد. وفي الدقيقة الستين أحرز علاء بكر النتيجة بالهدف الثاني له ولفريقه، وذلك برأسية بعد رفعة متقنة من صانع الألعاب علي خطيب. وبدوره أحرز علي خطيب الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والثمانين بعد أن سدد كرة أفلتت من يدي الحارس أساف راز ودخلت الشباك.
وقال علاء بكر أن الفوز جاء في الوقت المناسب، ليتحرر فريقه من الضغوطات، على أمل النجاح بالالتحاق بالبلي أوف العلوي. وتابع أنه شخصيا يجتهد في التدريبات، بغية الحضور جاهزا الى المباريات، آملا أن يستمر هو وفريقه في الفترة الجيدة.

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