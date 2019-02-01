اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار شريط الاخبار

أخبارNews & Politics

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
16

حيفا
سماء صافية
16

ام الفحم
سماء صافية
16

القدس
سماء صافية
17

تل ابيب
سماء صافية
17

عكا
سماء صافية
16

راس الناقورة
غائم جزئ
16

كفر قاسم
سماء صافية
17

قطاع غزة
سماء صافية
16

ايلات
سماء صافية
21
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إصابة 6 اشخاص بحادث طرق قرب شفاعمرو

أفاد شاكر إدريس -أدم مديكس أنه: "وقع بعد ظهر اليوم الجمعة حادث طرق بين ثلاث مركبات في مفرق الناعمة (شارع 70) قرب شفاعمرو ، وأسفر الحادث عن ست إصابات طفيفة تم علاجها ثم نُقل المصابون للمستشفى مع نجمة داوود الحمراء فرع طمرة لاستكمال العلاج الطبي".

كلمات دلالية
إصابة 6 اشخاص بحادث طرق قرب شفاعمرو
وقع بعد ظهر اليوم الجمعة حادث طرق بين ثلاث مركبات في مفرق الناعمة (شارع 70) قرب شفاعمرو، وأسفر الحادث عن ست إصابات

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د.ابراهيم خطيب
الكنيست بين الوهم والضرورة/ د.ابراهيم خطيب
محمد حبيب الله
الهروب من المدرسة/ بقلم: محمد حبيب الله
خالد خليفة
واقع العمل السياسي العربي/ خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab