إصابة 6 اشخاص بحادث طرق قرب شفاعمرو



من مكان الحادث

أفاد شاكر إدريس -أدم مديكس أنه: "وقع بعد ظهر اليوم الجمعة حادث طرق بين ثلاث مركبات في مفرق الناعمة (شارع 70) قرب شفاعمرو ، وأسفر الحادث عن ست إصابات طفيفة تم علاجها ثم نُقل المصابون للمستشفى مع نجمة داوود الحمراء فرع طمرة لاستكمال العلاج الطبي".

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