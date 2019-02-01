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سلطة الاطفاء والانقاذ تحذّر: مدافئ الأسلاك خطر حقيقي
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سلطة الاطفاء والانقاذ تحذّر: مدافئ الأسلاك خطر حقيقي تستمر بحصد الأرواح!

ضحية جديدة حصدتها الحرائق من المجتمع العربي صباح أمس الخميس، حيث لقي مسن من بلدة كفركما مصرعه جرّاء اندلاع حريق في منزله

مصرع مسن في بلدة كفركما أمس الخميس بسبب استخدام دفاية اسلاك

نحو 70%من الحرائق داخل المنازل سببها استخدام وسائل تدفئة غير آمنة، وخصوصًا مدافئ الاسلاك

استخدام وسائل التدفئة الآمنة يحمي ال حياة والممتلكات

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للمجتمع العربي، جاء فيه ما يلي: "ضحية جديدة حصدتها الحرائق من المجتمع العربي صباح أمس الخميس، حيث لقي مسن من بلدة كفركما مصرعه جرّاء اندلاع حريق في منزله، وقد أظهرت التحقيقات أنّ سبب اندلاع الحريق هو استخدام مدفئة أسلاك بالقرب من الفراش. وبهذا يرتفع عدد ضحايا الحرائق منذ بداية عام 2019 إلى 4، بعد وفاة الشقيقين الطفلين من كفرقاسم والسيدة في شعفاط -القدس.
وفقًا لمعطيات سلطة الاطفاء والانقاذ فإن نحو 70%من الحرائق داخل المنازل سببها استخدام وسائل تدفئة غير آمنة، وخصوصًا مدافئ الاسلاك، هنا تشدد سلطة الاطفاء والانقاذ على أهمية استخدام وسائل التدفئة الامنة مثل الراديتورات ومكيّفات الهواء، والامتناع عن استخدام وسائل التدفئة غير الامنة مثل مدافئ الاسلاك.
وتناشد سلطة الاطفاء والانقاذ باتباع توجيهاتها وتوصياتها بكل ما يتعلق بالأمان والسلامة داخل المنازل وخارجها وخصوصًا عند استخدام الأدوات الكهربائية ووسائل التدفئة، كما ونشدد على أهمية تركيب كاشف الدخان داخل المنزل والذي ينذر فور اندلاع حريق وينقذ الحياة والممتلكات".

وتابع البيان: "توصي سلطة الإطفاء والانقاذ بإتباع تعليمات الأمان والوقاية العامة التالية:
- أبعدوا اجهزة الغاز، الكهرباء والمدافئ عن المواد المشتعلة مثل: الستائر ، الملابس واغطية الأسرة، حيث يمنع منعا باتا وضع الملابس أو الغسيل الرطب على موزع الهواء الساخن، او المدافئ ذات النار المشتعلة المكشوفة، وذلك تفاديا للحرائق.
- عند استعمال اجهزة التدفئة البيتية التي تعمل على الغاز او الوقود، من المهم ترك شباك أو فتحه لتهوئة البيت.
- يجب ابعاد الأطفال عن النار المكشوفة والكبريت.
- شخص مؤهل فقط يقوم بتركيب/تصليح اي خلل في شبكة الكهرباء والأجهزة الكهربائية وسخانا المياه وما شابه.
- يجب عدم تشغيل تجهزة كهربائية عديدة في آن واحد، وذلك لمنع الضغط الزائد على شبكة الكهرباء والتسبب بفشل منظومة الكهرباء، ولتفادي التعرض لتماس كهربائي او حريق.
- يحذر من طي شرشف/حرام موصول بالكهرباء، وذلك لمنع حدوث تماس كهربائي او حريق.
- اطفئوا جميع الأجهزة الكهربائية، أو النار المكشوفة وأواني الطهي على الغاز قبل النوم أو ترك البيت.
- إن كان أحد أفراد العائلة مدخن، يجب التأكد من إطفاء السيجارة/الارجيلة كليا قبل النوم.
- يجب ترك فتحة التهوئة في سقف غرفة الدرج مفتوحة، لأخراج الدخان عند حدوث حريق.
- ممنوع ترك شموع مشتعلة بدون رقابة.
- تذكروا: في كل حالة إندلاع حريق يجب الاتصال فورا بخدمات الطوارئ، الإطفاء والإنقاذ 102"، إلى هنا نص البيان.

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حريق تحذير أمان
سلطة الاطفاء والانقاذ تحذّر: مدافئ الأسلاك خطر حقيقي
ضحية جديدة حصدتها الحرائق من المجتمع العربي صباح أمس الخميس، حيث لقي مسن من بلدة كفركما مصرعه جرّاء اندلاع حريق في منزله

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