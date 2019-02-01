النقب: مصرع رجل بحادث طرق مروّع قرب اللقية



צילום: תיעוד מבצעי מד"א/ صورة من مكان الحادث

لقي رجل مصرعه اليوم الجمعة بحادث طرق مروّع وقع قرب اللقية في النقب ، وكذلك أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين بجراح متفاوتة.

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 13:39 حول وقوع حادث طرق بالقرب من النّقب على شارع 358 باتّجاه اللقية. قدّم طاقم الاسعاف العلاجات الأولية لـ 3 مصابين".

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، جاء أنه: "تلقت الشرطة بلاغا حول حادث طرق بين سيارتين في على الطريق 358 قرب بلدة لاهاف. طواقم طبية أعلنت عن وفاة أحد المصابين.

محققون مختصين بحوادث طرق في لواء الجنوب وصلوا الى المكان وباشروا بجمع البينات والأدلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث"، إلى هنا البيان.

كما أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ أنه: "تمّ تخليص اثنين من العالقين وصفت إصابة إحدهما بالخطيرة، والثالث لقي مصرعه".

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