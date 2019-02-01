مجلس طرعان المحلي ينظم وقفة احتجاجية تنديدًا بالعنف على خلفيّة إلقاء القنبلة

مازن محمود عدوي رئيس مجلس طرعان المحلي:

يريدون أن يصوروا وكأن الأمر يحدث بسبب خلافات على وظائف، ومن يطرح هذه الفكرة حسب رأيي هو من يقف وراء هذه الاعتداءات، فلا خلاف على وظائف، ولا توجد خلافات أخرى، ولنناقش الأمر بمنطق سليم، الخراب بدأ منذ صبيحة الإعلان عن نتاج ال انتخابات

نظم مجلس طرعان المحلي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية على خلفية تصعيد أعمال العنف ضد المجلس المحلي وآخرها وضع قنبلة بين بنايتي المجلس قرب قسم الهندسة وتحديداً بشكل ملاصق لقسم المشتريات، وتعرض المجلس و سيارات الموظفين لإطلاق رصاص، وكذلك بعد تعرض المؤسسات العامة للانتهاك والتخريب، وأعمال عنف أخرى شهدتها القرية. وشارك في الوقفة رئيس مجلس طرعان المحلي مازن محمود عدوي، أعضاء المجلس، والعشرات من الموظفين والمواطنين المتضامنين، رجال وشخصيات دينية، مدراء مدارس وشخصيات اجتماعية وتربوية.

ورفع المشاركون عدة شعارات منددة بالعنف وداعية إلى التسامح والتآخي، من بينها طرعان عائلة واحدة، كفى صمتاً.. كفى استهتار، طرعان روحها المحبة وقلبها الوحدة، يداً بيد نحارب العنف، وغيرها.

مازن محمود عدوي رئيس مجلس طرعان المحلي، قال في نهاية الوقفة الاحتجاجية: "المشاركة الكبيرة والتجاوب مع الوقفة الاحتجاجية اليوم يشير إلى ان الخير مازال موجودا في طرعان، وشكرا لكل من شارك، كان لدي الكثير من الصبر لتحمل الكثير من الأذى الذي لحقنا منذ استلام رئاسة المجلس المحلي، وكان لدي ايمان وما زال بأن هذه الأعمال ستتلاشى، لكن هناك مجموعة صغيرة ضالة، تقوم بها ونسأل الله ان يهديها لنعود ونعيش بسلام وأمان، فطرعان معروفة بأنها درة الجليل وعلينا أن نعمل جاهدين لنحافظ عليها".

وأضاف رئيس المجلس: "يريدون أن يصوروا وكأن الأمر يحدث بسبب خلافات على وظائف، ومن يطرح هذه الفكرة حسب رأيي هو من يقف وراء هذه الاعتداءات، فلا خلاف على وظائف، ولا توجد خلافات أخرى، ولنناقش الأمر بمنطق سليم، الخراب بدأ منذ صبيحة الإعلان عن نتاج الانتخابات، ولم تكن لا وظائف ولا غيرها ولم نستلم حينها السلطة بعد، ووقعت أعمال حرق وحطمت نوافذ المدرسة الإعدادية – 32 نافذة، ولو حطمت نافذة او اثنتين لاعتبرنا الأمر عملا صبيانيا، تعرضت المدرسة الثانوية لعدة اعتداءات، ألقيت قنابل على المجلس المحلي أكثر من 3 مرات، عاثوا فسادا وخرابا بروضة فتافيت السكر باستخدام "الكونغو"... احراق السيارات بدأ منذ صبيحة الإعلان عن نتائج الانتخابات وكذلك أعمال ترويع المواطنين، الحدث الأخير كان الأخطر، ليس لأنه يستهدف المجلس فحسب، بل لأن العبوة وضعت في طريق مئات الطلاب الى المدرسة، حيث يمر صباحا طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية بجانب المكان الذي وضعت فيه، وبلطف من الله وبحمده لم يعبث بها أحد الطلاب ولو حدث ذلك لا سمح الله لوقعت كارثة. أنا لم أغتصب السلطة من أحد ولم آت بقوة السلاح أو بقوة الذراع إنما بإرادة الناخب وعبر صندوق الاقتراع. طرعان بيت واحد وكلنا اخوان ولا نستثني أحدا، ويجب ان نكون كلنا من أجل طرعان، وأن نصب جهودنا نحو مصلحة طرعان. مجلس طرعان المحلي يدار بانتظام، لدينا إئتلاف شامل من أجل مصلحة طرعان، ونجحنا في التصويت على الميزانية بالإجماع، وأشكر جميع أعضاء المجلس دون استثناء على موقفهم والتفافهم حول المصلحة العامة... لا يمكن أن نسمح أن يدور النقاش والجدال بيننا في بيوت الله، فبيوت الله هي لله، وهيبة بيت الله فوق كل هيبة، ونسأل الله ان يمدنا بالعقل والعزيمة للحفاظ على البلدة وزيادة خيرها، وأشكر كل من حضر وشارك في هذه الوقفة، ونتمنى أن نجتمع فقط في مناسبات الخير".

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