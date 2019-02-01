انطلاق مؤتمر الجبهة القطري لانتخاب قائمة مرشحي الجبهة لانتخابات الكنيست القادمة

ينعقد مجلس الجبهة القطري اليوم الجمعة في شفاعمرو ، من أجل انتخاب مرشحي الجبهة لخوض انتخابات الكنيست القادمة، قائمة الجبهة تحتوي على 21 مرشحا للأماكن من 1-6.

هذا وفي حديث مع سكرتير عام حزب الجبهة منصور دهامشة: "القائمة العريقة التي ستنتخب من خلال هذا المجلس هي رسالة وحدوية تمثل كل قطاعات وأطياف شعبنا بكل أشكاله، نقول بان قائمة مرشحينا ستكون واسعة وشاملة تشمل رفاق الذين يستحقون تمثيل الجبهة احسن تمثيل، لديهم تجربة واسعة غنية وهم أهل لذلك. وتابع: "الرسالة الأولى أن يقوموا بواجبهم وهذه ثقة عالية لكل رفيق منتخب، على الرفاق تحمل المسؤولية وأن يخدموا شعبنا بكل مركباته من صوّت لهم ومن لم يصوّت" كما قال.

وأكمل: "هناك 21 مرشحا في هذه الانتخابات يتنافسون على المقاعد الستة الأولى في الجبهة، يتم الانتخاب وفق الترتيب، من المكان الاولى ثمّ للثاني وهناك الحق لمن لم ينتخب في المقعد الاول أن يكون في المقعد الثاني، وهكذا حتّى المقعد السادس فقط، ومن ثمّ تجتمع لسكرتاريا لانتخاب باقي اعضاء القائمة".

وحول تخصيص المكان الثالث لمرشّح يهودي: "ليس عندنا أي تحصين لأي مقعد في القائمة، يستطيع كل عضو وكل رفيق أن ينافس على المكان الذي يراه مناسبا له، بالتالي أؤكّد بأنّ التصويت على المقاعد لن يتطرف إلى عربي أو يهودي أو مسلم أو مسيحي، الانتخابات ديموقراطية، وهي التي ستقرر، ممكن أن لا يكون هناك أي يهودي في القائمة لأنّها ستكون وفقا للتصويت، ولكن الرفاق لديهم الوعي الكافي بحيث يختاروا من المناسب للمكان المناسب".

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