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رئيس مجلس كفرقرع في زيارة للابتدائية أ
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وادي عارة

الابتدائية أ كفرقرع تستضيف رئيس المجلس المحلي فراس أحمد بدحي

رئيس المجلس المحلي كفرقرع في زيارة تفقدية للوضع التعليمي والتربوي للبلدة

 

سأعمل بشراكة تامة مع ادارة المدرسة والطاقم التعليمي والتربوي من اجل تحقيق المزيد من الانجازات التعليمية والتربوية للمدرسة.

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس محلي كفرقرع، جاء فيه ما يلي:"زار رئيس مجلس محلي كفرقرع المحامي فراس أحمد بدحي يوم أمس الخميس المدرسة  الابتدائية أ  للعلوم والابداع، وجاءت هذه الزيارة  ضمن سلسلة زياراته لمدارس كفرقرع والاطلاع على سير جهاز التربية والتعليم في البلدة.


خلال زيارة رئيس المجلس للمدرسة

وتابع البيان أن رئيس المجلس المحلي قد رافقه في زيارته، القائم بأعماله السيد مصطفى عسلي، ومدير قسم المعارف السيد رشيد عثامنة، ومحاسب المجلس السيد نضال مصالحة، وكان باستقبالهم  مديرة المدرسة المربية زهور عثامنة والطاقم الاداري والتعليمي وممثلين عن لجنة اولياء أمور الطلاب، كما وتفقد رئيس المجلس المحلي المرافق العامة للمدرسة والتقى بالطلاب والهيئة التدريسية الذين استعرضوا أهم البرامج التعليمية والتربوية التي تتميز بها المدرسة .

وقال المحامي فراس بدحي في كلمته خلال الاجتماع بطاقم المعلمين:" أن مدرسة أ الابتدائية تتميز عن باقي المدارس كونها المدرسة الأولى في البلدة وأضاف:"سأعمل بشراكة تامة مع ادارة المدرسة والطاقم التعليمي والتربوي من اجل تحقيق المزيد من الانجازات التعليمية والتربوية للمدرسة، فأبناؤنا ذخراً لنا، وعليه فان قضايا التربية والتعليم في سلم أولويات رئيس وادارة مجلس محلي كفرقرع".

واختتم البيان بشكر مديرة المدرسة المربية زهور عثامنة للرئيس والوفد المرافق على زيارتهم للمدرسة متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه لما فيه خير ومصلحة لجهاز التربية والتعليم في كفرقرع، مشيرة الى أن المدرسة الابتدائية أ للعلوم والابداع تتميز بالمشاريع التعليمية والتربوية وهي مستمرة في مبادراتها لتحقيق المزيد من الابداع، كما قدمت شكرها لطاقم المربيات والمربيين على عطائهم اللا محدود لخدمة الطلاب ونجاحهم". 

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