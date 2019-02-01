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السلطات المحلية

زيدان كعبية: نحتاج ممثلا لنا في الكنيست
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شفاعمرو والقضاء

زيدان كعبية: نحتاج ممثلا يرفع قضايانا العالقة في أروقة الكنيست

نرحب بكل شبابنا وقيادتنا ابناء المجتمع البدوي في الشمال الذين يحاولون الانخراط في الاحزاب السياسية للوصول الى الكنيست لخدمة ابناء وبنات مجتمعنا

زيدان كعبية رئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة ورئيس منتدى السلطات ال محلية البدوية في الشمال سابقاً:

المشتركة والاحزاب العربية تتجاهلنا بعدم تخصيص مقعد للمجتمع البدوي في الشمال

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن زيدان كعبية رئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة ورئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال سابقا، جاء فيه ما يلي: "نرحب بكل شبابنا وقيادتنا ابناء المجتمع البدوي في الشمال الذين يحاولون الانخراط في الاحزاب السياسية للوصول الى الكنيست لخدمة ابناء وبنات مجتمعنا. لا شك في أنّنا بحاجة الى ممثل يرفع قضايانا العالقة في اروقة الكنيست".

وتابع: "المشتركة وغيرها من الاحزاب تتجاهلنا بعدم تخصيص مقعد للمجتمع البدوي في الشمال رغم ان الاحزاب العربية تحصل على حصة الاسد من اصوات قرانا.
هذه المرة سنفكر جيداً قبل التصويت، لن نكون مهمشين وسنعطي ثقتنا للحزب الذي يدمج ممثل لنا في قائمته وفي مكان مضمون ويتعهد بمعالجة قضايا قرانا ومجتمعنا".

واختتم البيان: "نفتخر ونعتز بعروبتنا، نحن جزء لا يتجزأ من الاقلية العربة في البلاد ولكن ما يحق لغيرنا يحق لنا ايضاً، فكل شرائح المجتمع العربي طالبت وحصلت على تمثيل في القوائم وفي الكنيست ولا ضير في ذلك، (الجليل، النقب ، المثلث، منطقة الناصرة وغيرها)"، إلى هنا نصّ البيان.

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