قلنسوة: صاحب المنزل المهدد بالهدم محمد عودة يحاول إحراق نفسه في المسيرة الاحتجاجية

انطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرة غاضبة بمشاركة عدد كبير من السكان ذلك احتجاجا على سياسة هدم البيوت وتشريد العائلات. بدأت المسيرة من مسحد صلاح الدين بإتجاه الشارع الرئيسي، وقد رفعوا شعارات التي تندد بسياسة الهدم، مشيرين الى ان النضال سيستمر حتى ستم الغاء اوامر الهدم.

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