إصابة 3 أشخاص بجراح بحادث طرق قرب الرامة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة آشر بلاغًا قرابة الساعة 11:16 حول حادث طرق وقع على مفرق رقم 85 من مفرق الرامة باتّجاه كدريم، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية لمصابين ثلاثة وأحيلوا لاستكمال العلاج في مستشفى زيف، بينهم اثنان بجراح متوسطة سيدة 33 عامًا مع إصابات بالرأس والبطن ورجل 38 عامًا مغ إصابات في الأطراف، والثالث وصفت جراحه بالطفيفة" وفقًا للبيان.
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