اعتقال 3 أشقّاء من عسفيا بالاعتداء على حراس أمن مستشفى في حيفا

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "اعتقلت الشرطة الليلة الماضية 3 مشتبهين من سكان عسفيا (18، 27،31 عامًا) بشبهة الاعتداء على حراس أمن في مستشفى بني تسيون في حيفا ، هذا ووفقًا للشبهات فإنّه بعد أن رُفضت زيارتهم لوالدهم في المستشفى الذي يرقد هناك، ما بعد أوقات الزيارة المسموحة، باشرة الأشقاء بالاعتداء على الحراس الذين تواجدوا في المكان وأصيبوا بجراح وصفت بالطفيفة، هذا وسيمثل المشتبهون أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات" وفقًا للبيان.
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