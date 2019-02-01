اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب المثلث الجنوبي أخبار محاكم وجنائيات اتهام شاب من الطيرة بمحاولة قتل عامل ومدير مصنع

أخبارNews & Politics

اتهام شاب من الطيرة بمحاولة قتل عامل ومدير مصنع
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
15

حيفا
سماء صافية
15

ام الفحم
سماء صافية
17

القدس
سماء صافية
18

تل ابيب
سماء صافية
18

عكا
سماء صافية
15

راس الناقورة
غيوم متفرقة
16

كفر قاسم
سماء صافية
18

قطاع غزة
غائم جزئ
17

ايلات
سماء صافية
19
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
المثلث الجنوبي

أصاب عامل بتسع رصاصات: اتهام شاب من الطيرة (21 عامًا) بمحاولة قتل عامل ومدير مصنع

قدّمت النيابة العامة في منطقة المركز إلى المحكمة المركزية في المركز لائحة اتّهام ضد شاب (21 عامًا) من الطيرة

قدّمت النيابة العامة في منطقة المركز إلى المحكمة المركزية في المركز لائحة اتّهام ضد شاب (21 عامًا) من الطيرة بتهمة محاولة قتل وحيازة سلاح وذخيرة بصورة غير قانونية.

هذا ويستدل من لائحة الاتهام أنّه: "في تاريخ 12.01.2019، قام المتهم بتزويد نفسه بسلاح بدائي الصنع واثنين من الأمشاط المعبأة بالذخيرة، ووصل إلى المصنع عبر دراجة نارية تابعة لوالده، ووضع السلاح داخل غرفة لتخزين الاغراض، مع وصوله إلى المصنع ركن الدراجة قرب مكتب مدير المصنع حيث تواجد المدير بداخلها في تلك اللحظة، كما وتواجد عامل آخر بالقرب من المكتب، بحضور أشخاص آخرين، هذا وبعد عدة دقائق من وصوله، أخذ السلاح من غرفة التخزين، وذهب إلى المكان الذي تواجد به العامل، ووجه السلاح عليه وأطلق 10 رصاصات بينها 9 أصابت الضحية، بعد ذلك ذهب المتهم إلى مكتب المدير وبحوزته المشط الثاني المعبأ بالذخيرة، ووقف على بعد مسافة قصيرة من المدير موجهًا السلاح عليه، وحاول إطلاق النار عليه إلا أنه بسبب عطل ما لم تطلق الرصاصة فقفز المدير عليه وحاول نزع سلاحه منه، ونشب صراع بين الاثنين، واصل خلال المتهم من محاولة إطلاق النار وانفلتت رصاصة لم تصب أحدا، ولاحقًا بمساندة عامل آخر تمكن المدير من سحب السلاح منه، نتيحة لهذه الحادثة أحيل العامل المصاب إلى المستشفى ومكث هناك لمدة أسبوعين للعلاج، قدّمت لائحة الاتهام بالإضافة إلى طلب تمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيقات الجارية" وفقًا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
الطيرة اتهام
اعتقال 3 أشقاء من عسفيا بالاعتداء على حراس أمن مستشفى
اعتقلت الشرطة الليلة الماضية 3 مشتبهين من سكان عسفيا (18، 27،31 عامًا) بشبهة الاعتداء على حراس أمن في مستشفى بني تسيون في حيفا

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د.ابراهيم خطيب
الكنيست بين الوهم والضرورة/ د.ابراهيم خطيب
محمد حبيب الله
الهروب من المدرسة/ بقلم: محمد حبيب الله
خالد خليفة
واقع العمل السياسي العربي/ خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab