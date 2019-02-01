أصاب عامل بتسع رصاصات: اتهام شاب من الطيرة (21 عامًا) بمحاولة قتل عامل ومدير مصنع

قدّمت النيابة العامة في منطقة المركز إلى المحكمة المركزية في المركز لائحة اتّهام ضد شاب (21 عامًا) من الطيرة بتهمة محاولة قتل وحيازة سلاح وذخيرة بصورة غير قانونية.

هذا ويستدل من لائحة الاتهام أنّه: "في تاريخ 12.01.2019، قام المتهم بتزويد نفسه بسلاح بدائي الصنع واثنين من الأمشاط المعبأة بالذخيرة، ووصل إلى المصنع عبر دراجة نارية تابعة لوالده، ووضع السلاح داخل غرفة لتخزين الاغراض، مع وصوله إلى المصنع ركن الدراجة قرب مكتب مدير المصنع حيث تواجد المدير بداخلها في تلك اللحظة، كما وتواجد عامل آخر بالقرب من المكتب، بحضور أشخاص آخرين، هذا وبعد عدة دقائق من وصوله، أخذ السلاح من غرفة التخزين، وذهب إلى المكان الذي تواجد به العامل، ووجه السلاح عليه وأطلق 10 رصاصات بينها 9 أصابت الضحية، بعد ذلك ذهب المتهم إلى مكتب المدير وبحوزته المشط الثاني المعبأ بالذخيرة، ووقف على بعد مسافة قصيرة من المدير موجهًا السلاح عليه، وحاول إطلاق النار عليه إلا أنه بسبب عطل ما لم تطلق الرصاصة فقفز المدير عليه وحاول نزع سلاحه منه، ونشب صراع بين الاثنين، واصل خلال المتهم من محاولة إطلاق النار وانفلتت رصاصة لم تصب أحدا، ولاحقًا بمساندة عامل آخر تمكن المدير من سحب السلاح منه، نتيحة لهذه الحادثة أحيل العامل المصاب إلى المستشفى ومكث هناك لمدة أسبوعين للعلاج، قدّمت لائحة الاتهام بالإضافة إلى طلب تمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيقات الجارية" وفقًا للبيان.

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