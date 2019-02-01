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كل العرب فنانين فن عالمي جيجي حديد تواجه دعوى قضائية بسبب صورة

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جيجي حديد تواجه دعوى قضائية بسبب صورة
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جيجي حديد تواجه دعوى قضائية بسبب صورة على الانستجرام

نشرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد صورة لها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام سرعان ما تمّ حذفها، ليتبين لاحقاً انها تواجه مشكلة قضائية بسببها.

نشرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد صورة لها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام سرعان ما تمّ حذفها، ليتبين لاحقاً انها تواجه مشكلة قضائية بسببها. الصورة المعنية التي حُذفت، تظهر حديد وهي تنظر بشكل مباشر الى الكاميرا مرتديةً الدنيم مع كعب فضي.


صورة توضيحية من الأرشيف

وقد عادت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية وأوضحت عبر منشور آخر على انستغرام أنّ الصورة المحذوفة إلتقطها أحد مصوري البابازاتزي من دون علمها، لتتفاجأ برفع هذا المصور دعوى قضائية ضدّها لأنها نشرت الصورة من دون موافقته.

فأعربت جيجي من خلال الرسالة عن صدمتها مشددّةً على أنها هي من في الصورة وقد حصلت عليها عبر تويتر حيث لم يُذكر اسم المصور. وأضافت جيجي انها تتعاطف مع مصوري الباباراتزي كون هذا العمل هو مصدر رزقهم، رغم المضايقات التي تتعرض لها بسبب اقتحامهم خصوصيتها وحياتها الشخصية.

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جيجي حديد تواجه دعوى قضائية بسبب صورة
نشرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد صورة لها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام سرعان ما تمّ حذفها، ليتبين لاحقاً انها تواجه مشكلة قضائية بسببها.

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