أمسية لذكرى الدكتور وائل جهشان

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جبهة الناصرة جاء فيه ما يلي: "يقام في الخامسة من مساء يوم غد السبت، في قاعة مدرسة مار يوسف في الناصرة، أمسية ذكرى نائب رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للدكتور وائل جهشان، الذي رحل عنا في الثالث من كانون أول الماضي، عن عمر ناهز 52 عاما، أمضاها منذ نعومة أظفاره في النشاط والكفاح الوطني".
المرحوم وائل جهشان
واختتم البيان: "وقد شغل د. جهشان في السنوات الأخيرة، منصب سكرتير فرع الحزب الشيوعي في الناصرة، وعضو في قيادة جبهة الناصرة الديمقراطية، وأيضا عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وقبل أكثر من عام، انتخبه المجلس القطري للجبهة، نائبا لرئيس الجبهة" إلى هنا نصّ البيان.
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