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ريال مدريد يكرر فوزه على جيرونا ويتأهل
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ريال مدريد يكرر فوزه على جيرونا ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً وسهلاً خارج ملعبه على حساب مستضيفه جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

 كرر ريال مدريد فوزه على جيرونا ذهابا وإياباً حيث حقق عليه نتيجة كبيرة الأسبوع الماضية برباعية مقابل هدفين على ملعب سانتياجو بيرنابيو

حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً وسهلاً خارج ملعبه على حساب مستضيفه جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

وكرر ريال مدريد فوزه على جيرونا ذهابا وإياباً حيث حقق عليه نتيجة كبيرة الأسبوع الماضية برباعية مقابل هدفين على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ليضمن النادي الملكي الصعود إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وقدم ريال مدريد مباراة كبيرة أخرى تحت قيادة مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري، استحق عليه الفوز والإشادة بجميع لاعبيه في جميع الخطوط اليوم.

ودخل ريال مدريد المباراة بقوة وسرعة كبيرة، من أجل عدم إعطاء الفرصة لأصحاب الأرض جيرونا من افتتاح التسجيل وأخذ الأسبقية وهذا ما حدث بالفعل طوال المباراة.سجل أهداف ريال مدريد الثلاثة، كلاً من المهاجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما هدفين في الدقيقة 27 و43، بينما سجل ماركوس يورنتي هدف ريال مدريد الثالث.
وينتظر ريال مدريد اسم المنافس الذي سيواجهه الفريق الملكي في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث ستجرى القرعة يوم الجمعة بالعاصمة الإسبانية مدريد.المتأهلون إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا: ريال مدريد – برشلونة – فالنسيا – ريال بيتيس

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