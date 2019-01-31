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شبيبة أبناء سخنين المتمركز في القمة يستقبل المتذيل
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سخنين والمنطقة

شبيبة أبناء سخنين المتمركز في القمة يستقبل المتذيل نادي أشدود

يستقبل فريق القمة شبيبة اتحاد أبناء سخنين في مباراته البيتية متذيل اللائحة فريق النادي الرياضي أشدود، عصر يوم السبت في تمام الساعة الثانية والربع، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة العليا.

 يدخلها الفريق ال سخنين ي بعد جمعه أربع نقاط في مباراتيه الماضيتين، حيث بدأها بفوز خارجي على الفريق الطامح لكسب لقب البطولة مكابي تل أبيب، فأخضعه بهدف مقابل لا شيء

يستقبل فريق القمة شبيبة اتحاد أبناء سخنين في مباراته البيتية متذيل اللائحة فريق النادي الرياضي أشدود، عصر يوم السبت في تمام الساعة الثانية والربع، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة العليا.

ويدخلها الفريق السخنيني بعد جمعه أربع نقاط في مباراتيه الماضيتين، حيث بدأها بفوز خارجي على الفريق الطامح لكسب لقب البطولة مكابي تل أبيب، فأخضعه بهدف مقابل لا شيء، أحرزه القائد محمد خلايلة لتلامذة المدرب أيمن أبو يونس ومساعده رشيد طربيه، ثم واصل جمع النقاط بتعادله الخارجي أمام فريق القاع هبوعيل رمات هشارون بهدف لكل منهما، وهنا سجل محمد خلايلة أيضا، ليرفع رصيده الشخصي الى (11) هدفا، ليتمركز الفريق السخنيني في المرتبة الخامسة برصيد سبع وعشرين نقطة.

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