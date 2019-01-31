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رسمياً: برشلونة يواصل ضرباته بالتعاقد مع توديبو
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رسمياً: برشلونة يواصل ضرباته بالتعاقد مع توديبو

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً، تعاقده مع المدافع الفرنسي جون كلاير توديبو قادماً من صفوف تولوز الفرنسي بعقد طويل الأمد.ونشر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي،

  المدافع الفرنسي جون كلاير توديبو وقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف يبقيه في ملعب الكامب نو حتى موسم 2022/2023

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً، تعاقده مع المدافع الفرنسي جون كلاير توديبو قادماً من صفوف تولوز الفرنسي بعقد طويل الأمد.ونشر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، تويتر وانستجرام أعلن فيه تعاقده مع المدافع الفرنسي جون كلاير توديبو البالغ من العمر 19 عام خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وأكد برشلونة في بيانه الرسمي ، أنه تم الاتفاق مع نادي تولوز على وصول المدافع الشاب الفرنسي إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بدلاً من انضمامه بداية من الموسم القادم.

وذكر بيان برشلونة الرسمي، أن المدافع الفرنسي جون كلاير توديبو وقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف يبقيه في ملعب الكامب نو حتى موسم 2022/2023.وتابع البيان، أن المدافع الفرنسي سوف يرتدي القميص رقم 6 في برشلونة، وسوف يتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الجمعة الموافقة الأول من شهر فبراير.

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رسمياً: برشلونة يواصل ضرباته بالتعاقد مع توديبو
أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً، تعاقده مع المدافع الفرنسي جون كلاير توديبو قادماً من صفوف تولوز الفرنسي بعقد طويل الأمد.ونشر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي،

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