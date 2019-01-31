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الإدارة المدنية تنسيق مشاركة مزارعين فلسطينيين
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الضفة الغربية

الإدارة المدنية تنسيق مشاركة مزارعين فلسطينيين في معرض في العربة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" أقيم اليوم الخميس معرض زراعي في محطة يائير على مقربة من بلدة عين حتسيفا في العربة الوسطى التي وصل إليها حوالي 110 مزارعين فلسطينيين من مجمل المناطق في يهودا والسامرة بتنسيق وتمويل من الإدا

 اطلع المزارعون خلال هذا المعرض على عالم الأبحاث والاكتشافات الحديثة في مجالات الكروم، الخضروات، الثروة السمكية، الأرض والمياه

 وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" أقيم اليوم الخميس معرض زراعي في محطة يائير على مقربة من بلدة عين حتسيفا في العربة الوسطى التي وصل إليها حوالي 110 مزارعين فلسطينيين من مجمل المناطق في يهودا والسامرة بتنسيق وتمويل من الإدارة المدنية.

 

وقد اطلع المزارعون خلال هذا المعرض على عالم الأبحاث والاكتشافات الحديثة في مجالات الكروم، الخضروات، الثروة السمكية، الأرض والمياه. وقد صرح سمير معدي منسق شؤون الزراعة في الإدارة المدنية قائلا: "إن الزراعة في يهودا والسامرة تشكل جزءا ملحوظا من المرافق الاقتصادية الفلسطينية. إن نقل وتطوير المعرفة في هذا المجال يرفعان من مستوى فرع الزراعة الفلسطيني ويساهمان في تعزيز المجال الاقتصادي لدى كلا الجانبين.إن المشاركة في هذا المعرض وفي مختلف المعارض الزراعية الأخرى التي نقوم بتنسيقها وتمويلها تساهم في تحسين نسيج ال حياة السكانية وبالتالي توفير الاستقرار الأمني في المنطقة".

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