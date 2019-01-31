كفرمندا: التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم بعد النزاعات الاخيرة

اصدر علي خضر زيدان ومؤنس عبد الحليم بيانا جاء فيه:" أهل بلدنا الكرام وخاصّة عائلتي زيدان وعبد الحليم، نحن ممثلي العائلتين المشتركتين في النزاع الأخير، علي خضر زيدان ومؤنس عبد الحليم، نتقدّم بشكرنا الجزيل لأعضاء جاهة الصلح القطريّة وللجنة المتابعة وللجنة السلم الأهلي المحليّة على جهودهم من أجل تهدئة الخواطر وإحلال السلام في القرية، ونعلن التزامنا التام بما يُطلب منّا من أجل تحقيق السلم والحفاظ على الأمن في القرية، ومن هنا نتوجه إلى شبابنا من الطرفين وندعوهم للالتزام بالهدوء وإعطاء المجال للجان الصلح أن تقوم بواجبها ودورها في تحقيق صلح شامل في القرية في الأيّام القريبة، نطلب من الجميع الابتعاد عن الاستفزازات والاستجابة لها وعن كل أسباب التهييج وتعكير الأجواء، وخاصّة المنشورات على الفيسبوك ووسائل التواصل المختلفة".

واضاف البيان:" نتعهّد أننّا لن نصدر بعد اليوم بيانات ومنشورات قد تساهم في تهييج الأوضاع وتعكيرها.كما ونعلن احترامنا للمسار القضائي والجنائي الجاري بخصوص نتائج ال انتخابات ، ومن ثمّ التزامنا واحترامنا لأي قرار قد تصدره المحاكم أو الشرطة بهذا الخصوص، ونعلن أنه بعد انتهاء الإجراءات القضائيّة والقانونية سوف يقوم الخاسر منا بتهنئة الرابح، ومن ثمّ طي هذه الصفحة نهائيّا.ندعو أهلنا من كل الأطراف إلى المساهمة في تحقيق الهدوء وحفظ الأمن وإعادة العلاقات الاجتماعيّة والاحترام المتبادل بين كل العائلات حفاظا على سلم وأمن القرية .والله من وراء القصد.مع الاحترام،علي خضر زيدان ومؤنس عبد الحليم".



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