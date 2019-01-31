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أم الفحم: جلسة بشأن قاعات بيوت العزاء
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وادي عارة

أم الفحم: جلسة بشأن قاعات بيوت العزاء

عقد رئيس بلدية ام الفحم د.سمير صبحي عصر اليوم الخميس، وبحضور نائبه المحامي علي عدنان بركات، جلسة عاجلة بشأن موضوع قاعات بيوت العزاء في المدينة بشكل عام وحي المحاجنة بشكل خاص،وذلك بعد إغلاق قاعة "الهستدروت" اضطرارياً مؤخراً.

 

عقد رئيس بلدية ام الفحم د.سمير صبحي عصر اليوم الخميس، وبحضور نائبه المحامي علي عدنان بركات، جلسة عاجلة بشأن موضوع قاعات بيوت العزاء في المدينة بشكل عام وحي المحاجنة بشكل خاص،وذلك بعد إغلاق قاعة "الهستدروت" اضطرارياً مؤخراً.

وحضر الجلسة أربعة عشر شخصية من لجنة حي المحاجنة، فيما تغيب عن الجلسة - وبكل أسف - أعضاء لجنة مسجد حي عراق الشباب، والذين تم دعوتهم والتأكيد عليهم لحضور الجلسة، سيمّا وأن الجلسة تخصّ قاعة المسجد التي كانت تستقبل المعزين أيضا.

وخلال الجلسة تم التباحث في الأزمة التي حصلت مؤخراً والنقص الحاد الذي برز في قاعات بيوت العزاء خلال الفترة الأخيرة، لاسيمّا وان غالبية مساجد مدينة ام الفحم قد تجندّت مشكورةً لاستقبال المعزين في قاعاتها، فلهم كل الشكر والتقدير لدور لجان المساجد الذين أبوا إلا أن يحصلوا على الأجرَ ويفتحوا أبواب القاعات لاستقبال جمهور المعزين، مع التأكيد على أن هذه المساجد هي وقف وأرضها ملك عام يخدم الصالح العام من أهلنا في ام الفحم.
وكان متوقعاً أن القاعة في مسجد حي عراق الشباب تكون كباقي القاعات، وتؤدي الدور الجماهيري في بلدنا، وتستمر باستقبال المعزين، مع الاخذ بعين الاعتبار وضع منظمين وتنظيم حركة السير وعدم مضايقة الجيران. مع رجائنا بأن يستمر الإخوة في لجنة حي عراق الشباب بأن يستمروا بأداء هذا الدور ويستقبلوا المعزين في قاعة المسجد.

بناء عليه، فقد تم الاتفاق خلال الجلسة للبدء بالعمل بعدة مسارات وإيجاد الحلول المؤقتة، وعلى المدى البعيد كذلك. والحول كالتالي:

1. فحص قطع أراضٍ تكون ملكاً عاماً تابعة للبلدية في حي المحاجنة يتم تأهيلها وبناء قاعات فيها تفي بهذا الغرض، وقد تم تحديد جلسة عاجلة مطلع الأسبوع القادم مع المهنيين في البلدية لتسريع الخطوات والإجراءات بهذا المسار، علماً أن هناك متبرعين لسدّ تكاليف بناء وتجهيز القاعة.

2. ستسعى البلدية لتقديم طلبات رسمية عبر ميزانيات تقدم من صندوق (קול קורא) والتي تهدف لهذا الغرض تحديداً.

3. كحلٍّ آنيّ مؤقتٍ وسريعٍ سيتم فتح القاعة الرياضية في مدرسة الرازي بعد الساعة الثانية ظهراً.

4. سيتم من قبل المسؤولين في البلدية ومع المسؤولين عن قاعة السوق البلدي، فحص إمكانية تحويل هذه القاعة - وبشكل مؤقت – الى قاعة لاستقبال المعزين في حال دعت الحاجة لذلك.

وأختتمت الجلسة " نحن كبلدية ندعو أهلنا الكرام إلى تبني نهج نظام استقبال المعزين في ساعات محددة، ونقترح أن يكون ذلك من بعد صلاة العصر وحتى الساعة التاسعة مساءً".

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