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كل العرب المثلث الجنوبي أخبار محاكم وجنائيات اعتقال اب وابنه من الطيرة بعد العثور على مخدرات

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اعتقال اب وابنه من الطيرة بعد العثور على مخدرات
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المثلث الجنوبي

اعتقال اب وابنه من الطيرة بعد العثور على كميات كبيرة من المخدرات بمنزلهما

افاد المتحدث باسم الشرطة: اعتقلت الشرطة اليوم الخميس، اب (50 عاما) وابنه (35 عاما) بعد العثور على كميات كبيرة من المخدرات في منزلهما بعد تفتيشه. وسيتم غدا عرضهما على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهما.

 

افاد المتحدث باسم الشرطة:" اعتقلت الشرطة اليوم الخميس، اب (50 عاما) وابنه (35 عاما) بعد العثور على كميات كبيرة من المخدرات في منزلهما بعد تفتيشه. وسيتم غدا عرضهما على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهما".

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الطيرة
أطباء في مستشفى العفولة يقدمون محاضرات بماريوسف الناصرة
بالتعاون ما بين جمعية اصدقاء مستشفى هعيمق في العفولة وادارة مدرسة راهبات ماريوسف في الناصرة قام مجموعة من الأطباء في مستشفى هعيمق بتقديم محاضرات قيمة جدًا لطلاب المدرسة وذلك حول مواضيع تتعلق بمخاطر تدخين السجائر والأراجيل وشرب الكحول

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