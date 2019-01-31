اعتقال اب وابنه من الطيرة بعد العثور على كميات كبيرة من المخدرات بمنزلهما

افاد المتحدث باسم الشرطة:" اعتقلت الشرطة اليوم الخميس، اب (50 عاما) وابنه (35 عاما) بعد العثور على كميات كبيرة من المخدرات في منزلهما بعد تفتيشه. وسيتم غدا عرضهما على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهما".
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