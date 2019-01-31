اصابة شخصين بجروح طفيفة بحادث طرق على شارع وادي عارة 65

وقع مساء الخميس، حادث طرق ، على شارع وادي عارة "65" على مفرق عارة مما اسفر عن اصابة شخصين بجراح وصفت بالطفيفة ، نقلا على اثرها لمستشفى هيلل يافة بالخضيرة لتلقي العلاج.هذا وشرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادثة.
تصوير: حسن مسلماني
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