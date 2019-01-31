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الطيرة: اتهام شاب باطلاق النار على مدير مصنع وعامل
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المثلث الجنوبي

الطيرة: اتهام شاب باطلاق النار على مدير مصنع وعامل اخر بسبب خلاف

قالت الشرطة في بيان لها: انه في تاريخ 12.1.19 وصل الى احد المصانع في الطيرة، شاب (20 عاما)، حيث كان يعمل هناك وبحوزته بندقية من نوع كارلو، وقام باطلاق النار على مدير المصنع والمسؤول عن تحميل السيارات، واصابتهما بجراح.

 

قالت الشرطة في بيان لها:" انه في تاريخ 12.1.19 وصل الى احد المصانع في الطيرة، شاب (20 عاما)، حيث كان يعمل هناك وبحوزته بندقية من نوع كارلو، وقام باطلاق النار على مدير المصنع والمسؤول عن تحميل ال سيارات ، واصابتهما بجراح وذلك على خلفية خلاف بينهم".

 

واضاف المتحدث باسم الشرطة:" ان الشاب وصل وعلى رأسه خوذة، وبعد تحقيقات مكثفة تم التوصل الى هويته واعتقال وضبط السلاح بحوزته. وتم تقديم تصريح مدع بحقه. وسيم تقديم لائحة وتمديد اعتقاله حتى الانتهاء من الاجراءات القانونية في الايام القادمة".

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