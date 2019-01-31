اجتماع طارئ في مجلس محلي طرعان بعد وضع قنبلة

دعا رئيس المجلس المواطنين إلى الالتفاف حول المجلس المحلي والموظفين، في الوقفة الاحتجاجية لموظفي المجلس، غداً الجمعة، والتي ستبدأ في تمام الساعة 10:45 من الشارع المؤدي إلى مجمع أبو بكر الصديق، من الجهة الجنوبية

عقد مجلس طرعان المحلي، جلسة عاجلة للموظفين (صباح الخميس)، وذلك بعد وضع القنبلة أمس الأربعاء، بين بنايتي المجلس قرب قسم الهندسة، وبعد تصعيد أعمال العنف ضد المجلس والتي شملت إطلاق رصاص واعتداءات على الأملاك العامة و سيارات الموظفين. شارك في الاجتماع موظفو المجلس، وافتتحه رئيس المجلس مازن محمود عدوي، وحمد الله أولاً على سلامة الجميع لاكتشاف القنبلة قبل أن تنفجر، وأكد خلال الاجتماع على أهمية حفظ أمن وأمان المواطنين والموظفين، وقال إنه من حق الموظفين في المجلس المحلي أن يحضروا إلى عملهم دون قلق أو خوف من تعرضهم إلى الأذى أو الاعتداء عليهم أو على سياراتهم، كما شدد على أهمية تغليب المصلحة العامة للقرية ووضعها فوي اية اعتبارات أخرى.



كذلك دعا رئيس المجلس المواطنين إلى الالتفاف حول المجلس المحلي والموظفين، في الوقفة الاحتجاجية لموظفي المجلس، غداً الجمعة، والتي ستبدأ في تمام الساعة 10:45 من الشارع المؤدي إلى مجمع أبو بكر الصديق، من الجهة الجنوبية.

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