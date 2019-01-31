الجماهيري ام الفحم يفتتح دورة ياعيل (اللغة العبرية) للطلاب الراغبين بالإلتحاق بالجامعات

أفتتح المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم اليوم (الخميس) دورة ياعيل (יע"ל) للطلاب المعنيين بالإلتحاق بالجامعات، وهي دورة تهدف إلى تحضير الطلاب وتهيئتهم لعبور إمتحان القبول والتصنيف باللغة العبرية لجامعات البلاد والذي سيتم إجراءه في موعد شهر إبريل (4) القريب، ومن خلال الدورة يتم تعريف الطلاب بإمتحان ياعيل ومراحله وتزويدهم بمهارات التعامل مع الإمتحان وحل أسئلته بنجاعة وسرعة مع الحفاظ على دقة الإجابات، الأمر الذي يؤهلهم لإجتياز هذا الإمتحان الذي يشكل عقبة لكثير من الطلاب الراغبين بالإلتحاق بالتعليم الجامعي بالبلاد. وبالإضافة إلى ذلك يتم منح الطلاب مجموعة كتب (להתיע"ל) والمعدة خصيصاً لتحضير الطلاب لهذا الإمتحان، الدورة تمتد على مدار 12 لقاءً تعليمياً بمجموع 36 ساعة تعليمية، ويتم خلال الدورة إجراء إمتحان ياعيل تجريبي مرتين يحاكي مستوى وطريقة الإمتحان الحقيقية، وذلك كجزء من التدريب والإعداد وللوقوف على مسيرة تقدم الطلاب ومدى جاهزيتهم.

يقوم بتمرير الدورة الأستاذ محمود عبد اللطيف محاميد – معلم اللغة العبرية في المدرسة الأهلية الثانوية والمتخصص في مجال تحضير الطلاب لإمتحانات القبول والتصنيف (יע"ל) للجامعات، ومن الجدير بالذكر أن المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نجح في الحصول على الدورة بسعر مخفض لطلاب المدينة (800 ش.ج) بفضل تجاوب الأستاذ محمود عبد اللطيف مع مبادرة المركز الجماهيري بخصوص إفتتاح دورة مخفضة لطلاب المدينة وذلك دعماً وتشجيعاً لطلابنا الذين ينوون الإلتحاق بالجامعات، وعليه فإن المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم يتقدم بشكره الجزيل للأستاذ محمود عبد اللطيف على هذا التجاوب الكبير الذي يصب في خدمة أبنائنا وطلابنا الجامعيين.

إقرا ايضا في هذا السياق: