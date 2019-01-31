مجلس الرامة المحلي ينجز ترميم سباط البلدة القديمة ويحوله الى تحفة أثرية فنية

بعد عدة أشهر من اعمال الترميم انجز مجلس الرامة المحلي برئاسة رئيس المجلس شوقي ابو اللطيف ترميم سباط البلدة القديمة بتكلفة ملايين الشواقل ليتحول الى تحفة فنية أثرية يحتذى بها . الجدير ذكره ان سباط قرية الرامة يعود تاريخه الى القرن التاسع عشر ويحوي العديد من البيوت القيمة الأثرية التي تكاد تنعدم في عصرنا هذا.



واكد السيد شوقي ابو اللطيف ان ترميم سباط البلدة القديمة جاء للحفاظ على المباني القديمة ومن اجل تشجيع السياحة للقرية واعطاءها صبغة مميزة. اعمال الترميم ضمن البنى التحتية التي تم ترصيعها بحجارة مميزة وترميم منازل المواطنين بشكل ملفت للنظر وطلاء ابواب هذه المنازل وشبابيكها بالوان مميزة تضفي رونقاً خاصاً لها شبيهة بقرى الجزر اليونانية القديمة .



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