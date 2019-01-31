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ابناء سخنين يضم لصفوفه مدافعين اوكراني ونيجيري
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سخنين والمنطقة

ابناء سخنين يضم لصفوفه المدافعين الاوكراني الكس ستاتوسنكو وإبراهيم شوايبو النيجيري

توصل فريق اتحاد ابناء سخنين لاتفاق مبدئي لضم كل من المدافع الكساندر ستاتوسنكو الاكراني وابراهيم شوايبو النجيري لتعزيز الفريق في ظل انزلاق الفريق الى المرتبة قبل الاخيرة مع خطر الهبوط الى الدرجة الممتازة لاول مرة منذ سنوات

توصل فريق اتحاد ابناء سخنين لاتفاق مبدئي لضم كل من المدافع الكساندر ستاتوسنكو الاكراني وابراهيم شوايبو النجيري لتعزيز الفريق في ظل انزلاق الفريق الى المرتبة قبل الاخيرة مع خطر الهبوط الى الدرجة الممتازة لاول مرة منذ سنوات. ويستعد الفريق السخنيني لملاقاة فريق هبوعيل كريات شمونة يوم السبت المقبل في مباراة خارجية صعبة للغاية لها ابعادها . وسيعمل الفريق على العودة بكامل النقاط من اجل من اجل الحفاظ على ماء الوجه وعدم التورط اكثر واكثر في قاعة الائحة بعد ان اصبح فارق النقاط على المرتبة الرابعة عشر, ستة نقاط !!

بالمقابل وبعد العقاب القاسي اللذي نزل على الفريق بمباراة راديوس واحدة بعيداً عن استاد الدوحة ومبارتين بدون جمهور في استاد الدوحة و20 ألف شيكل , وعلى ما يبدو فان الفريق سيتستضيف فريق مكابي تل ابيب ضمن مباريات كأس الدولة ( مباراة الراديوس) على استاد عكا او في استاد نتانيا ( بهدف المدخول المتوقع من جمهور مكابي تل ابيب ) اللذي من المتوقع ان يحضر بكمية كبيرة في حالة اجراء المباراة في نتانيا . المدرب جورجي ديراسيليا سيقف على الخطوط بعد ان تم تمريره في سلطة مراقبة الميزانيات .


المدرب جورجي ديراسيليا

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