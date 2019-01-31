ابناء سخنين يضم لصفوفه المدافعين الاوكراني الكس ستاتوسنكو وإبراهيم شوايبو النيجيري

توصل فريق اتحاد ابناء سخنين لاتفاق مبدئي لضم كل من المدافع الكساندر ستاتوسنكو الاكراني وابراهيم شوايبو النجيري لتعزيز الفريق في ظل انزلاق الفريق الى المرتبة قبل الاخيرة مع خطر الهبوط الى الدرجة الممتازة لاول مرة منذ سنوات. ويستعد الفريق السخنيني لملاقاة فريق هبوعيل كريات شمونة يوم السبت المقبل في مباراة خارجية صعبة للغاية لها ابعادها . وسيعمل الفريق على العودة بكامل النقاط من اجل من اجل الحفاظ على ماء الوجه وعدم التورط اكثر واكثر في قاعة الائحة بعد ان اصبح فارق النقاط على المرتبة الرابعة عشر, ستة نقاط !!
بالمقابل وبعد العقاب القاسي اللذي نزل على الفريق بمباراة راديوس واحدة بعيداً عن استاد الدوحة ومبارتين بدون جمهور في استاد الدوحة و20 ألف شيكل , وعلى ما يبدو فان الفريق سيتستضيف فريق مكابي تل ابيب ضمن مباريات كأس الدولة ( مباراة الراديوس) على استاد عكا او في استاد نتانيا ( بهدف المدخول المتوقع من جمهور مكابي تل ابيب ) اللذي من المتوقع ان يحضر بكمية كبيرة في حالة اجراء المباراة في نتانيا . المدرب جورجي ديراسيليا سيقف على الخطوط بعد ان تم تمريره في سلطة مراقبة الميزانيات .
المدرب جورجي ديراسيليا
إقرا ايضا في هذا السياق:
- الدرجة الممتازة اقرب من اي وقت مضى لاتحاد ابناء سخنين بعد خسارته لمكابي بيتح تكفا
- اتحاد ابناء سخنين يطيح بمكابي حيفا ويتأهل لربع نهائي كأس الدولة بهدف نظيف
- شبح الهبوط الى الممتازة يخيم على اتحاد ابناء سخنين بعد الخسارة القاسية لحيفا
- مباراة اتحاد ابناء سخنين امام بيتار القدس تنتهي بالتعادل السلبي 0-0
- خسارة بيتية لاتحاد ابناء سخنين امام مكابي حيفا 0-2
- خسارة ثانية على التوالي لاتحاد ابناء سخنين امام هبوعيل الخضيرة
- اتحاد ابناء سخنين يفتتح الموسم الجديد بتعادل سلبي امام رعنانا
- تعادل ثان لاتحاد ابناء سخنين ضمن كاس التوتو وهذه المرة امام مكابي حيفا
- اتحاد ابناء سخنين يبحث امكانية رفع دعوى قذف وتشهير ضد رئيس الحكومة
- خسارة بيتية لاتحاد ابناء سخنين امام رعنانا