الأهلية أم الفحم: ورشة في التصوير عبر الهواتف النقالة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الأهلية في أم الفحم جاء فيه ما يلي: "استضافت المدرسة "الاهليّة" في ام الفحم المصور المحترف يارون بن حورين في ورشة تصوير تمحورت حول التصوير الاحترافي عبر الهواتف النقالة، وذلك بمبادرة من فرع الاعلام في المدرسة".

وأضاف البيان: " بالبداية استعرض الضيف ماهية التصوير وأهميته وكيف بالإمكان خلق قصة من خلال الصورة مشددا على مصطلح "انا لا التقط الصورة، انا اصنعها". وركز على مصطلحات احجام، زوايا، تركيب وتأليف الصورة التي من شانها ان تساعد الطلاب في عملية التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف النقالة والتي أصبحت بمتناول الجميع ومن الحيوي ان يتم التعرف على الامكانيات التي تتيحها كاميرات هذه الهواتف في التصوير".

واختتم البيان: "ثم خرج الطلاب برفقة يارون بن حورين الى باحات المدرسة في ورشة تصوير حرة، حيث قام الطلاب بتصوير صور تعكس أجواء المدرسة، قرب وبعد ، زوايا مختلفة وامور جميلة لفتت انتباههم. يذكر ان المدرسة تحرص على اكساب مهارات اضافية للطلاب في مجال تعليمهم ودمج طرق تعلم من شأنها ان تساعدهم في مشاريعهم المدرسية" إلى هنا نصّ البيان.



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