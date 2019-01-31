مهنياً: احذر أي مواجهة فهذا اليوم يحمل أوضاعاً دقيقة، إبقَ متحفّظًا ولا تتخذ القرارات غير المناسبة.

عاطفياً: علاقة قديمة تعود لتظهر وتزعزع الاستقرار السائد بينك وبين الشريك الحالي.

صحياً: حاول أن لا تكبت غضبك وأحزانك بل عبر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك وكأنك تفقد السيطرة على نفسك.

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