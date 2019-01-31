اصحاب البيوت المهددة بالهدم: غدا سنتظاهر.. نور نصر الله: تعرضت للاعتداء من قبل الشرطة

اصدر اصحاب البيوت المهددة بالهدم في قلنسوة بيانا تم من خلاله الدعوة لمظاهرة غصب يوك غد الجمعة بعد الصلاة مباشرة، ذلك احتجاجا على هدم البيوت.

وجاء في البيان:"بسم الله الرحمن الرحيم.حاولنا يوم امس الإتفاق مع الشرطه حيث يتم الغاء مظاهرة يوم الجمعه مقابل اطلاق سراح المعتقلين، الا ان الشرطة اصرت على اكمال الاجراءات القانونية واطلاق سراح المعتقلين في ساعات متأخرة من الليل وفرض شروط عقاب عليهم كالحبس المنزلي والإبتعاد عن خيمة الإعتصام وفرض شرط مالي،ولهذا فاننا نعلن عن استمرار المظاهرة يوم الجمعة بعد الصلاة انطلاقاً من المساجد الى الخيمة".

هذا واصيب الناشط نور نصر الله بجراح بعد ان اعتدت عليه قوات الشرطة خلال مظاهرة قلنسوة ضد هدم البيوت، وقد تم اطلاق سراحه وسراح مجد نصر الله بشروط مقيدة واحالتهما للحبس المنزلي مع كفالة.

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