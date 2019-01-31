اصابتان جراء حادث طرق على شارع 25 في النقب

وصل بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي جاء فيه ما يلي: "عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق وقع على مفرق ديمونا- يروحم (المفرق الواصل بين شارع 25 وشارع 204) في النقب . يشار الى ان الحادق وقع بين سيارتين خصوصيتين وحافلة ركاب صغيرة، واسفر عن تسجيل اصابتين طفيفتين تمت احالتهما للمستشفى بواسطة طواقم نجمة داوود الحمراء" إلى هنا نصّ البيان.

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