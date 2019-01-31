غدًا الجمعة في الدّرجة الثالثة: مباراة القمة بين هبوعيل عين السّهلة والنادي الرياضي برديس حنا

يحتضن ملعب برطعة البلدي غدًا الجمعة وفي تمام الواحدة والنّصف مباراة القمة في الدرجة الثالثة في منطقة يزراعيل( مرج بن عامر)، والتي ستجري بين فريق هبوعيل عين السهلة الذي يحتل المرتبة الثالثة والنادي الرياضي برديس حنّا كركور متصدّر اللائحة.

وكان هبوعيل عين السّهلة قد فاز في مباراته الخارجية الأخيرة على هبوعيل مشيرفة البياضة بالنتيجة 3-1 من أهداف المدافع صبحي بدران والكابتن المجرّب محمد كبها والمهاجم عدي كبها.

وفي تصريحٍ له حول مباراة الغد قال محمد داوود كبها إداري الفريق والناطق الرسمي باسمه: "نحن نعيش نهضة كروية في عين السّهلة، ولدينا كادر ممتاز هو مزيج بين اللاعبين المجربين واللاعبين الشّباب. سنسعى غدًا للفوز على فريق برديس حنا الذي لم يخسر أي مباراة منذ بداية الموسم وسوف نعمل جاهدين على العودة بالنقاط الثلاث حتى نحافظ على تواجدنا في قمة اللائحة".