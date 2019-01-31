إصابة رجل (40 عامًا) بحادث طرق قرب ألونيم وحالته حرجة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 08:05 حول حادث طرق وقع على مفرق ألونيم، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية لمصاب (40 عامًا) والذي وصفت حالته بالحرجة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام خلال تقديم عمليات الانعاش له وهو يعاني من إصابات في الرأس" وفقًا للبيان.



صورة من المكان



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