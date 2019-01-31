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اندلاع حريق داخل منزل أرضي في كفركما

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة اليردين بلاغًا حول اندلاع حريق داخل منزل في كفركما، هذا وفي المكان تمّ العثور على مسن (84 عامًا) دون علامات للحياة، وتمّ إقرار وفاته في المكان" وفقًا للبيان.

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إصابة رجل (40 عامًا) بحادث طرق قرب ألونيم
استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 08:05 حول حادث طرق وقع على مفرق ألونيم

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