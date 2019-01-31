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اندلاع حريق داخل منزل أرضي في كفركما
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الجليل الاعلى

مصرع مسن جرّاء حريق اندلع داخل منزل أرضي في بلدة كفركما

شب حريق صباح اليوم في منزل ارضي ببلدة كفر كما و3 طواقم اطفاء وصلت إلى المكان وعملت على اخماد الحريق


من المكان- تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة اليردين بلاغًا حول اندلاع حريق داخل منزل في كفركما، هذا وفي المكان تمّ العثور على مسن (84 عامًا) دون علامات لل حياة ، وتمّ إقرار وفاته في المكان" وفقًا للبيان.

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "شب حريق صباح اليوم في منزل ارضي ببلدة كفر كما و3 طواقم اطفاء وصلت إلى المكان وعملت على اخماد الحريق، هذا ويشار إلى أنّه تواجد في المنزل رجل مسن الذي توفي في المكان بسبب استنشاق الدخان وأخرج قبل وصول طواقم الاطفاء إلى المكان" وفقًا للبيان.

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