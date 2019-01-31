مصرع مسن جرّاء حريق اندلع داخل منزل أرضي في بلدة كفركما



من المكان- تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة اليردين بلاغًا حول اندلاع حريق داخل منزل في كفركما، هذا وفي المكان تمّ العثور على مسن (84 عامًا) دون علامات لل حياة ، وتمّ إقرار وفاته في المكان" وفقًا للبيان.

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "شب حريق صباح اليوم في منزل ارضي ببلدة كفر كما و3 طواقم اطفاء وصلت إلى المكان وعملت على اخماد الحريق، هذا ويشار إلى أنّه تواجد في المنزل رجل مسن الذي توفي في المكان بسبب استنشاق الدخان وأخرج قبل وصول طواقم الاطفاء إلى المكان" وفقًا للبيان.

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