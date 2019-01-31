قلنسوة: اطلاق سراح جميع المعتقلين.. سلامة: لم يبق امامنا سوى النضال

اطلقت الشرطة سراح جميع الشبان الذين اعتقلتهم خلال مظاهرة قلنسوة احتجاجاً على سياسة هدم البيوت. الشبان هم اسماعيل واوية، فريد واوية، مجد نصر الله، وسيم نصر الله. وقال اسماعيل واوية لقد تم اطلاق سراحي للحبس المنزلي وبكفالة مالية، ولا بد ان اشير ان علامات عنف ظهرت على وجهي بعد ان تعرضت للإعتداء.
هذا هناك شابين تم اعتقالهما قرب شاعر فرايم بشبهة محاولة دهس شرطي، ذلك عندما اغلقت الشرطة الشارع بسبب المظاهرة، لا سيما انه لا علاقة للشابين بالمظاهرة، وقد تقرر عرضعهما للمحكمة، فيما نفى السائق جميع الشبهات التي نسبت اليه، فيما يمثل الشابين المحامي شادي غانم.
من جانبه قال رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة:" في الحقيقة جميع الأبواب اغلقت امامنا، ولم يبقى سوى النضال الشعبي لحماية البيوت المهددة، ورغم ذلك لن نرفع ايادينا بل سنحاول مرة اخرى على امل تجميد جميع اوامر هدم البيوت".
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