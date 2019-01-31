أم الفحم: انتخاب المحامي أحمد امين رئيسا للجنة الشعبية

أنتخب الرئيس وسط إجتماع تلخيصي لنشاطات اللجنة الشعبية في ظل ترأس المهندس زكي إغبارية لها
تم مساء الاربعاء إنتخاب المحامي أحمد أمين جابر كرئيس للجنة الشعبية في مدينة ام الفحم للعام الحالي، ويأتي إنتخاب المحامي احمد الأمين رئيسا للجنة في أعقاب إنتهاء ولاية رئيسها السابق، المهندس زكي إغبارية وذلك بالتناوب الذي أقرّته اللجنة الشعبية منذ إنطلاقها .
وأنتخب الرئيس وسط إجتماع تلخيصي لنشاطات اللجنة الشعبية في ظل ترأس المهندس زكي إغبارية لها.وأختتم الاجتماع بكلمة للرئيس الجديد وشكر المحامي المُنتخب كل من ساهم في انتخابه إضافة الى انه ثمّن "جهود رؤساء اللجنة الشعبية السابقين، والجهود المبذولة لخدمة هالي مدينتنا ام الفحم".ويذكر أن المحامي أحمد أمين مندوب الحركة العربية للتغيير في أم الفحم.
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