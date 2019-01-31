مجلس زيمر يصادق على ميزانيته للعام 2019 في إئتلاف كامل

عُقدت في مجلس زيمر المحلي جلسة التصويت على الميزانية لهذا العام، حيث افتتح الجلسة رئيس المجلس تميم ياسين مناقشا الميزانية مع اعضاء المجلس (بحضور كامل)، وبعد المناقشة افتتح التصويت:صوت لصالح الميزانيّة الجديدة 9 أعضاء، اي إئتلاف كامل وشامل بجلسة غير عادية ومن المرة الاولى.وشهدت الجلسة اجواء حماسية اخوية .
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