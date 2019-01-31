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برشلونة يحقق الريمونتادا ويكتسح إشبيلية بالستة
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برشلونة يحقق الريمونتادا ويكتسح إشبيلية ستة اهداف في كأس الملك الاسباني

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق العودة القوية على حساب ضيفه، إشبيلية بالفوز بسداسية مقابل هدف واحد في مباراة ملعب كامب نو لحساب إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

 

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق العودة القوية على حساب ضيفه، إشبيلية بالفوز بسداسية مقابل هدف واحد في مباراة ملعب كامب نو لحساب إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وكان الثنائي فيليب كوتينيو الجناح الأيسر البرازيلي وإيفان راكيتيتش لاعب الوسط الكرواتي المميز قد تمكنا من تسجيل الهدفين الأول والثاني لفائدة البرسا في الدقيقتين 13 و31 من ركلة جزاء ثم استثماراً لأسيست خرافي من أرتور ميلو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، أضاف لاعب ليفربول الإنجليزي الأسبق الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53 من ضربة رأسية، وبعدها بدقيقة واحدة، نجح سيرجي روبيرتو في إضافة الهدف الرابع مستغلاً تمريرة ممتازة من البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم أن الحارس الهولندي سيليسين والذي دائماً ما يحضر في مباريات كأس الملك هذا الموسم، قد تصدى لركلة جزاء من إيفر باينجا لاعب الوسط المخضرم في صفوف الفريق الأندلسي، إلا أنه ارتكب هفوة قاتلة ليتمكن الضيوف من تسجيل هدف تذليل الفارق في الدقيقة 68 عن طريق أرانا من تسديدة قوية جداً.

وفي الدقيقة 89، أنهى لويس سواريز كل شيء بتسجيله الهدف الخامس من عرضية جوردي ألبا من الجهة اليسرى، ثم اختتم أفضل لاعب في العالم 5 مرات السداسية في الوقت البديل بكل هدوء.

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برشلونة يحقق الريمونتادا ويكتسح إشبيلية بالستة
نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق العودة القوية على حساب ضيفه، إشبيلية بالفوز بسداسية مقابل هدف واحد في مباراة ملعب كامب نو لحساب إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

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