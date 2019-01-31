هبوعيل اكسال يدعّم صفوفه بأنس دبور قبل لقائه أمام هبوعيل عكا

يحل فريق هبوعيل عماد اكسال مع المدرب أدهم هادية ومساعده حسام أبو صالح، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة على استاد توتو في عكا، ضيفا على فريق هبوعيل عكا
دعّم فريق هبوعيل عماد اكسال صفوفه باللاعب متعدد الوظائف أنس دبور، حيث انضم من فريق مكابي الاخاء الناصرة ، علما أن كلا منهما يتنافس في نفس الدرجة.
ويحل فريق هبوعيل عماد اكسال مع المدرب أدهم هادية ومساعده حسام أبو صالح، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة على استاد توتو في عكا، ضيفا على فريق هبوعيل عكا ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين – سابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة.
وقد تعادل الفريق الكسلاوي في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل بيتح تكفا بدون أهداف، ليحافظ على فارق خمس نقاط عن الخط الأحمر وبأربع نقاط عن مرتبة اختبارات البقاء.وأكد أدهم هادية على أن التعادل يبقي الفارق بين فريقه وفريق بيتح تكفا في القاع على حاله، وأنه راض عن المستوى العام للفريق، الآخذ في التحسن، وواثقا أن ذلك سيترجم الى لغة الانتصارات في المباراة المقبلة أمام فريق هبوعيل عكا.
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