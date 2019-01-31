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هبوعيل عرعرة يستفيد من قدرات مجد الجيش
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وادي عارة

هبوعيل عرعرة يستفيد من قدرات مجد الجيش أمام هبوعيل مصمص

يستفيد فريق هبوعيل أبناء عارة عرعرة من قدرات المهاجم مجد الجيش خلال المباراة الخارجية أمام فريق هبوعيل مصمص، ضمن مباريات الأسبوع العشرين - خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". ولم يلعب الجيش في اللقاء ال

 ما زالت آمال الفريق العرعراوي وفيرة لاحتلال الصدارة، اذ يواصل ملاحقة المتصدر فريق النادي الرياضي دبورية

يستفيد فريق هبوعيل أبناء عارة عرعرة من قدرات المهاجم مجد الجيش خلال المباراة الخارجية أمام فريق هبوعيل مصمص، ضمن مباريات الأسبوع العشرين - خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". ولم يلعب الجيش في اللقاء الماضي أمام فريق هبوعيل بيسان، بسبب طرده بالبطاقة الحمراء أثناء التعادل في المباراة قبل الماضية أمام فريق هبوعيل صندلة بهدف لكل منهما.

وما زالت آمال الفريق العرعراوي وفيرة لاحتلال الصدارة، اذ يواصل ملاحقة المتصدر فريق النادي الرياضي دبورية، علما أن قلب الدفاع المجرب أحمد يونس سيواصل الغياب عن تشكيلة عرعرة لاصابته بكسر في قدمه. أما فريق هبوعيل مصمص فيحاول إستعادة الثقة والعودة إلى منافسات القمة.

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