الاخاء الناصرة الغائص في القاع يفتقد قدرات محمد خطيب أمام شباب اللد

خسر الاخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام فريق بيتار تل أبيب الرملة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء
يفتقد فريق مكابي الاخاء الناصرة قدرات المهاجم محمد خطيب في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل شباب اللد، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة على استاد الناصرة - عيلوط، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين – سابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة.
وقد خسر الاخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام فريق بيتار تل أبيب الرملة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، علما أن لاعبه أنس دبور أهدر ركلة جزاء 11م. وخلالها أبعد محمد خطيب بالبطاقة الحمراء. ومن المتوقع أن يملأ مكانه الوافد الجديد ألون بوزورجي من فريق هبوعيل كريات شمونة، علما أنه لم يلعب كثيرا، وقبل ذلك لعب في الدرجة الأولى مع فريقي نادي شبيرا حيفا ومكابي تسور شالوم.
وكانت هذه الخسارة الثانية المتتالية لتلامذة المدرب موطي ايفانير، دون أن يحقق أي انتصار معه، وسط تراجعه نحو الخط الأحمر، اذ تفصله ثلاث نقاط فقط عن الخط الأحمر.
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