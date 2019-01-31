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ليستر سيتي يفرض التعادل على ليفربول في البريميرليج
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ليستر سيتي يفرض التعادل على ليفربول في البريميرليج

اكتفى فريق ليفربول بالتعادل أمام نظيره فريق ليستر سيتي , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج بنتيجة 1-1 , في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ” أنفيد ” معقل الريدز .

 رفع ليفربول رصيده بعد هذا التعادل الى 61 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي

اكتفى فريق ليفربول بالتعادل أمام نظيره فريق ليستر سيتي , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج بنتيجة 1-1 , في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ” أنفيد ” معقل الريدز .

 

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا التعادل الى 61 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي خسر أمس في نفس الجولة , في حين رفع فريق ليستر سيتي رصيده الى 32 نقطة في المركز الحادي عشر .

إستطاع ليفربول أن يسجل هدف مبكر عن طريق ( ساديو ماني ) في الدقيقة ” 3 ” , بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك , وبعدها كاد فرمينهو أن يسجل هدف ثاني تسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس .وفي الدقيقة ” 25 ” كاد ليستر أن يسجل هدف التعادل بعد عرضية من ألبرايتون حولها ماديسون برأسية بجوار القائم , وفي الدقيقة ” 45+2 ” سجل ليستر سيتي هدف التعادل عن طريق ( هاري ماغوير ) , لينتهي الشوط الأول 1-1 .

وفي الشوط الثاني , كاد فريق ليستر سيتي أن يسجل هدف ثاني لكن أليسون كان بالمرصاد في الدقيقة ” 52 ” , ثم طالب فريث ليفربول بركلة جزاء صحيحة بعد تدخل على كيتا في الدقيقة ” 58 ” لكن الحم طالب باستمرار اللعب .وفي الدقيقة ” 74 ” كاد فرمنيهو أن يسجل هدف ثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أبعدها بصعوبة , استمرت محاولات ليفربول في اللحظات الأخيرة لكن دفاع ليستر كان بالمرصاد , لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 .

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