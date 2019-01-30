تشيلسي يتلقى خسارة مذلة أمام بورنموث في البريميرليج

تلقى فريق تشيلسي خسارة مذلة , مساء اليوم الأربعاء , على يد نظيره فريق بورنموث , في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-0 , في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” فيتنس فيرست ” .

وواصل تشيلسي نزيف النقاط بعد هذه الخسارة ليتجمد رصيده الى 47 نقطة في المركز الخامس بنفس رصيد فريق أرسنال الذي احتل المركز الرابع , في حين رفع بورنموث رصيده الى 33 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً .وإستطاع فريق بورنموث أن يسجل هدف التقدم عن طريق ( جوشوا كينغ ) في الدقيقة ” 47 “, وذلك بعد كرة وصلت الى بوركس داخل منطقة الجزاء قبل ان يرسل كرة عرضية أرضية وصلت الى كينغ الذي سدد الكرة في الشباك .

وفي الدقيقة ” 63 ” تمكن بورنموث أن يسجل هدف ثاني عن طريق ( ديفيد بروكس ) , بعد هفوة من لويز لتصل الكرة لبروكس ثم مررها لكينغ الذي مرر كرة طولية الى بروكس الذي دخل منطقة الجزاء وراغ لويز وسدد الكرة في الشباك .وإستطاع بورنموث أن يسجل هدف ثالث عن طريق ( جوشوا كينغ ) في الدقيقة ” 74 ” مستغلاً تمريرة من جونيور ستانيسلاس داخل منطقة الجزاء , ثم سجل اللاعب ( تشارلي دانيلز ) هدف رابع في الدقيقة ” 90+5 ” , لينتهي اللقاء 4-0

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