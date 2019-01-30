اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية تشيلسي يتلقى خسارة مذلة أمام بورنموث في البريميرليج

رياضة وشبابSports

تشيلسي يتلقى خسارة مذلة أمام بورنموث في البريميرليج
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
3

حيفا
سماء صافية
17

ام الفحم
سماء صافية
11

القدس
سماء صافية
11

تل ابيب
سماء صافية
11

عكا
سماء صافية
17

راس الناقورة
غيوم متفرقة
3

كفر قاسم
سماء صافية
11

قطاع غزة
سماء صافية
8

ايلات
سماء صافية
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تشيلسي يتلقى خسارة مذلة أمام بورنموث في البريميرليج

تلقى فريق تشيلسي خسارة مذلة , مساء اليوم الأربعاء , على يد نظيره فريق بورنموث , في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-0 , في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” فيتنس فيرست ” .

 

تلقى فريق تشيلسي خسارة مذلة , مساء اليوم الأربعاء , على يد نظيره فريق بورنموث , في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-0 , في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” فيتنس فيرست ” .

وواصل تشيلسي نزيف النقاط بعد هذه الخسارة ليتجمد رصيده الى 47 نقطة في المركز الخامس بنفس رصيد فريق أرسنال الذي احتل المركز الرابع , في حين رفع بورنموث رصيده الى 33 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً .وإستطاع فريق بورنموث أن يسجل هدف التقدم عن طريق ( جوشوا كينغ ) في الدقيقة ” 47 “, وذلك بعد كرة وصلت الى بوركس داخل منطقة الجزاء قبل ان يرسل كرة عرضية أرضية وصلت الى كينغ الذي سدد الكرة في الشباك .

وفي الدقيقة ” 63 ” تمكن بورنموث أن يسجل هدف ثاني عن طريق ( ديفيد بروكس ) , بعد هفوة من لويز لتصل الكرة لبروكس ثم مررها لكينغ الذي مرر كرة طولية الى بروكس الذي دخل منطقة الجزاء وراغ لويز وسدد الكرة في الشباك .وإستطاع بورنموث أن يسجل هدف ثالث عن طريق ( جوشوا كينغ ) في الدقيقة ” 74 ” مستغلاً تمريرة من جونيور ستانيسلاس داخل منطقة الجزاء , ثم سجل اللاعب ( تشارلي دانيلز ) هدف رابع في الدقيقة ” 90+5 ” , لينتهي اللقاء 4-0

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
تشيلسي
برشلونة يحقق الريمونتادا ويكتسح إشبيلية بالستة
نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق العودة القوية على حساب ضيفه، إشبيلية بالفوز بسداسية مقابل هدف واحد في مباراة ملعب كامب نو لحساب إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
زياد شليوط
هاني الدعقة الطلائعي/ بقلم: زياد شليوط
عادل عامر
نحو مجلس الجبهة/ بقلم: عادل عامر
أحمد عارف لوباني
الأمور تقاس بخواتيمها/ بقلم: أحمد عارف لوباني
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab