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كل العرب شفاعمرو والقضاء أخبار محاكم وجنائيات طمرة: اصابة رجل بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار

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طمرة: اصابة رجل بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار
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شفاعمرو والقضاء

طمرة: اصابة رجل بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في المدينة

اصيب مساء الاربعاء، رجل بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في احد الاحياء بمدينة طمرة. وتم نقل المصاب الى المستشفى وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

 

اصيب مساء الاربعاء، رجل بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في احد الاحياء بمدينة طمرة. وتم نقل المصاب الى المستشفى عن طريق طاقم اسعاف ادم ميدكس. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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