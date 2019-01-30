طمرة: اصابة رجل بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في المدينة

اصيب مساء الاربعاء، رجل بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في احد الاحياء بمدينة طمرة. وتم نقل المصاب الى المستشفى عن طريق طاقم اسعاف ادم ميدكس. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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