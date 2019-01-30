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الإثيوبيين يتظاهرون في تل أبيب ضد عنف الشرطة
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مدن الساحل

الإثيوبيين يتظاهرون في تل أبيب ضد عنف الشرطة: اعتقالات واصابات بعد الاخلال بالنظام وشغب

تظاهر اليهود من اصول إثيوبية في إسرائيل ممن يعرفون بتسمية يهود الفلاشا، اليوم الأربعاء، في شوارع تل أبيب، احتجاجا على مقتل شاب يهودي من أصول إثيوبية برصاص شرطي إسرائيلي.

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 انطلقت المظاهرة بتجمّع مئات المشاركين، الذين سيصلون في نهاية المسيرة الاحتجاجية إلى "ميدان رابين"، بعد أن يجوبوا عددا من شوارع تل أبيب المركزية، للفت الأنظار وممارسة الضغط الجماهيري

تظاهر مساء الاربعاء الاف اليهود من اصول إثيوبية في إسرائيل ممن يعرفون بتسمية يهود الفلاشا، في شوارع تل أبيب، احتجاجا على مقتل شاب يهودي من أصول إثيوبية برصاص شرطي إسرائيلي. ويتهم اليهود الإثيوبيون في إسرائيل الشرطة، بـ "سهولة ممارسة العنف والضغط على الزناد، على الشبان من أصول إثيوبية، لدوافع عنصرية نابعة من لون بشرتهم". وذلك بعد قيام شرطي قبل اسبوعين باطلاق النار على شاب وقتله. 
وبعد انتهاء المظاهرة قام المئات من الشبان باعمال شغب واخلال بالنظام واحراق حاويات للنفايات والقاء حجارة في شوارع تل ابيب، حيث قام الشرطة باعتقال العشرات، وادى ذلك اصابات في صفوف الشرطة.

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كلمات دلالية
تل أبيب
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