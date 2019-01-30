مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في إطلاق شخص النار على المارة في فرنسا

أطلق شخص النار على المارة في باستيا بجزيرة كورسيكا في فرنسا، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص وجرح ستة آخرين، حسبما ذكرت قناة "العربية الحدث".وذكرت القناة، أنه لم يتم معرفة دوافع الواقعة حتى الآن، فيما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن الشخص الذي أطلق النار يقترب عمره من الستين عامًا، وأنه كاد أن يصيب شخصا آخر بطعن، ومعروف بإجرامه.
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