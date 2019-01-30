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الرازي الشاملة في اكسال برحلة ترفيهية
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الناصرة والقضاء

الرازي الشاملة في اكسال برحلة ترفيهية الى شمال البلاد ومركز كندا

نظمت ادارة مدرسة الرازي الشاملة رحلة ترفيهية لطلاب طبقة العواشر بالمدرسة الى مركز كندا في شمال البلاد


صور من الرحلة

تجول الطلاب في مطل الحدود الشمالية ثم تمتعوا بالمحطات الشيقة المتواجدة في مركز كندا

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة الرازي الشاملة في اكسال، جاء فيه:"نظمت ادارة مدرسة الرازي الشاملة رحلة ترفيهية لطلاب طبقة العواشر بالمدرسة الى مركز كندا في شمال البلاد، حيث تجول الطلاب في مطل الحدود الشمالية ثم تمتعوا بالمحطات الشيقة المتواجدة في مركز كندا، والتي اشتملت على محطات من التزلج على الجليد، الباولينج، فيلم سباعي الابعاد، I Jump ترامبولينا، والعاب كهربائية".

وتابع ابليان:"وتمّ تقسيم الطلاب الى فرق حيث مرت كل فرقة في جميع المحطات. سادت اليوم اجواء رائعة على ايقاع الموسيقى وال اغاني . وأشرف على هذه الرحلة المسؤولة الادارية ومركزة طبقة العواشر في المدرسة المربية سيماء دراوشة التي عبرت عن سعادتها من هذا اليوم قائلة بأن الطلاب استمتعوا جدا من الفعاليات والمحطات التي اشتركوا بها والتي ادخلت فيهم الحماس والرغبة في تجربة الاشياء الجديدة ونجحت في ابعادهم عن الخوف كما عبرت عن التصرفات والمسؤولية العالية التي تحلى بها الطلاب خلال اليوم،  والتي اثبتت ان الطلاب تربوا وترعرعوا جيدا في المرحلة الاعدادية ضمن موضوع معرفة البلاد واكتسبوا القيم السامية التي يجب ان يكتسبها كل طالب من كل جولة ورحلة
وفي نهاية اليوم شكرت المربية سيماء دراوشة جميع المربين والمعلمين المرافقين الذين عملوا جادين من اجل تفعيل الطلاب واشراكهم في المحطات من اجل خلق جوي ترفييهي وتكاثفي بين الطلاب والمعلمين وعودتهم سالمين الى اهاليهم"، إلى هنا البيان.

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الرازي الشاملة اكسال رحلة ترفيهية
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