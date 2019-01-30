الشرطة تكشف عن نادٍ للمقامرة في مدينة الناصرة وتعتقل 6 أشخاص

كشفت الشرطة في بيان صادر عنها عن ضبط نادٍ للمقامرة غير القانونية وذلك في منطقة الكراجات في مدينة الناصرة . هذا واقتادت الشرطة للتحقيق كل من مالك النادي وهو شاب في الثلاثينات من عمره بالإضافة الى خمسة لاعبين من سكان المدينة ايضًا. بحيث تم فتح ملفٍ جنائي بحقهم – كما جاء في البيان.



ويشار الى ان هذا النادي ينضم الى 8 نوادٍ أخرى للمقامرة كشفت عنها الشرطة خلال العام المنصرم. كما ضبطت الشرطة أوراق لعب وماكنات حظ وحواسيب ومستندات بالإضافة الى مبلغ نقدي فاق الـ 4000 شيكل، حيث ستقوم الشرطة بتخصيص الأجهزة التي تم مصادرتها لصالح المؤسسات الثقافية في المدينة بعد انتهاء المسار القضائي.

وأكدت الشرطة انها ستواصل عملها بكل حزم للكشف عن نوادٍ أخرى التي تعمل بشكل غير قانوني.



إقرا ايضا في هذا السياق: